Forsvaret i Danmark styrkes med 78 milliarder kroner

Pressekonferansen holdes to dager etter at Frederiksen bekreftet at regjeringen vil opprette et eget fond på 50 milliarder danske kroner øremerket forsvarsinnkjøp.

– Kjøp, kjøp, kjøp. Det er bare en ting som gjelder nå, og det er hurtighet, for sannheten er at vi ligger bakpå. Vi er nødt til å sette til siden mange av prosedyrene som nok er skapt i beste hensikt, men som hører til en annen tid, sier Frederiksen.

Med pengene som avsettes nå, vil Danmark bruke mer enn 3 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar, forteller statsministeren.

– Det vil kreve en ny samlet økonomisk plan. De vil medføre mange vanskelige valg og prioriteringer. Vi vil ikke kunne bruke de pengene på andre ting, understreker hun.

I tillegg til Frederiksen deltok forsvarsminister Troels Lund Poulsen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen på onsdagens pressekonferanse.