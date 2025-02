Trump kaller Zelenskyj en «diktator»

De harde karakteristikkene kommer i en tekst der Trump anklager Volodymyr Zelenskyj for å ha overtalt USA til å bruke 350 milliarder dollar på «en krig som ikke kunne vinnes».

Han skriver videre at krigen aldri hadde trengt å starte og at Zelenskyj ikke vil klare å komme fram til en løsning uten USA og Trump.

Den amerikanske presidenten langer også ut mot forgjengeren Joe Biden for ikke å ha krevd at Europa skulle bruke like mye penger som USA på å hjelpe Ukraina. Han påstår at USA har brukt 200 milliarder dollar mer enn Europa og at USA ikke får noe tilbake for pengene sine.

– Denne krigen er langt viktigere for Europa enn for oss. Vi har et stort og vakkert hav som skiller oss, skriver Trump.

– Zelenskyj er en diktator uten valg, som burde handle raskt ellers kommer han til å sitte igjen uten et land. I mellomtiden forhandler vi med Russland om å få slutt på krigen, skriver den amerikanske presidenten og hevder «alle er enige om at kun Trump og Trump-administrasjonen kan klare dette.