USAs president Donald Trump varslet tirsdag 25 prosent toll på importerte biler, og at satsene potensielt kan gå betydelig høyere i løpet av året.

Overfor EU har Trump tidligere fremsatt kravet om at EU senker sin toll på import av amerikanske biler – det vil si 10 prosent. Motsatt vei har USA 2,5 prosent toll på europeiske biler.

Les også – Et rop om hjelp fra Donald Trump

EU-åpning

Nå varsler EUs handelskommissær Maros Sefcovic at Europa kan være villige til å komme USA i møte.

– Å senke tollsatsene, eller til og med eliminere dem for industriprodukter, er noe vi er klare til å diskutere. Vi er også klare til å se på tollsatsene for biler, sa Sefcovic ifølge Bloomberg onsdag til publikum på en opptreden ved American Enterprise Institute i Washington.

Uttalelsene falt i forkant av at Sefcovic skulle i samtaler med handelsminister Howard Lutnick, handelsutsending Jamieson Greer og Kevin Hassett, presidentens øverste økonomiske rådgiver.

– EU vil gjøre sitt ytterste for å unngå en eskalerende handelskrig. Om USA handler i tråd med Trumps trusler, vil vi ikke ha noe annet valg enn å respondere bestemt og raskt. Men vi håper å unngå dette scenariet, som vil føre til unødvendig smerte gjennom tiltak og mottiltak, fortsatte EU-kommissæren ifølge nyhetsbyrået.

Les også Trump antyder ny handelsavtale med Kina USAs president Donald Trump sier det vil være mulig å få i stand en ny handelsavtale med Kina.

– Verre enn Versailles-traktaten Donald Trump har utløst panikk i Kyiv med sine krav til en fredsavtale, og krever hele 500 milliarder dollar «tilbakebetalt.»

Trump har sluppet løs kaoset: – Han gjør alt galt Donald Trump har brukt sine første uker i Det hvite hus til å pumpe ut ordre og utspill som har satt USA og verden på hodet. Ikke tilfeldig, påpeker forsker.

WTO-krav

EU-kommisjonen uttalte tirsdag at det ennå ikke er lagt frem et konkret tilbud om å kutte toll på amerikanske biler, og understreket at enhver tollreduksjon «må være gjensidig fordelaktig og fremforhandlet innenfor et rettferdig og regelbasert rammeverk.» Kutter EU tollen på amerikanske biler, må den gjøre det samme overfor alle WTO-medlemsland – med mindre reduksjonen er del av en formell handelsavtale.

Rundt halvparten av bilene som selges i USA, er produsert i landet. Rundt halvparten bilene som importeres blir produsert i Mexico og Canada, mens den andre halvparten kommer fra store bilproduserende land i Asia og Europa.