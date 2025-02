Tirsdag ble det kjent at en enstemmig valgkomité i Høyre innstiller gjenvalg av Erna Solberg som partileder for en periode på to nye år.

Samtidig opplever Høyre motbakke. På Nationens februarmåling får partiet 18,2 prosent i oppslutning – den dårligste målingen på over femten år.

– Det er noe litt forbløffende ved fallet til Høyre fordi de har ikke gjort noe galt. De er ikke ansvarlig for regjeringas politikk, og det har ikke vært noen skandaler, sier valgforsker og førsteamanuensis i statsvitenskap, Svein Erik Tuastad, til Nationen.

Han tror Høyre vil få ny leder uavhengig av valgresultatet i 2025.

– Det beste for Høyre er å begynne å gjøre klart for et lederskifte i rolig og ordnet form. Det vil passe i den neste stortingsperioden. Skjer ikke det, er risikoen mye større for bråk.

Men Tuastad minner om at store svingninger i velgermassen er vanlig:

– Det viktigste poenget er at flere velgere befinner seg verdimessig i spekteret mellom Høyre og Arbeiderpartiet enn på fløyene.

63 år gamle Erna Solberg har ledet Høyre i snart 21 år.