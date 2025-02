Han hevder at en fredsavtale «som er gunstig for alle parter» kan legge grunnlaget for et moderat oppsving i russiske leveranser av rørgass til Europa og gjenåpning av russisk tilgang til USAs finansielle system.

– En stor mulighet for autokratene

Quantum Strategy-strateg David Roche mener autokratiske ledere som Putin og Kinas president Xi Jinping har mest å tjene på at USA styrker båndene med Moskva og kjølner forholdet til sine tradisjonelle allierte.

– Vinnerne er Putin og Xi. De har bevist hvor svakt og dekadent demokratiet er. Det at USA trekker seg tilbake i en «MAGA-isolasjonisme» skaper en stor mulighet for «autokratenes akse» til å erstatte USA innen bistand, investeringer og politisk innflytelse, sa Roche i en e-post til CNBC onsdag.

Han advarer samtidig om at Russland neppe vil gi opp sin krigsøkonomi, selv om kamphandlingene stopper.

– Putin vil bruke våpenhvilen til å gjenoppbygge Russlands væpnede styrker. Når kampene stopper, vil de daglige tapene i mannskap og materiell omdannes til nye rekrutter. (...) Ironisk nok fantes det tegn til at den russiske krigsmaskinen slo seismiske sprekker. Det skulle ikke mye til for å dytte den utfor stupet. Men dette gjelder ikke lenger straks tapene tar slutt, fortsetter Roche overfor kanalen.

– «En Nixon i revers»?

I meglerhusets morgenrapport torsdag spør seniorøkonom Kelly K. Chen i DNB Markets om USAs president Donald Trump med oppmykningen av forholdet til Russland er i gang med å gjennomføre «en Nixon i revers.»

TRUMP I «NIXON-REVERS»? Spør seniorøkonom Kelly K. Chen i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«I 1972 hentet president Nixon Kina inn fra kulden for å stå sterkere mot Sovjetunionen. I dag er rollene byttet: Russland og Kina har skiftet posisjon, mens konkurransen tilspisses mellom Kina og USA. Disse to stormaktene er i spissen i kappløpet om kunstig intelligens», skriver hun.

DNB Markets-økonomen Chen trakk først frem «Nixon i revers»-scenariet etter Donald Trumps «røde bølge» i fjor.

«Da var reaksjonen klar: nei, det skjer ikke – Europa ville aldri ha funnet seg i det! Et tegn på at Trump likevel forsøker seg, kan være hvor langt han har gått for å imøtekomme Putins krav», fortsetter seniorøkonomen.