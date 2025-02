Trygve Hegnar

Bilister som er vant til hastighetsgrenser på 50 km/t i byområder, står foran en liten overraskelse. Statens vegvesen arbeider intenst med å revidere fartsgrensekriteriene som brukes for å avgjøre fartsgrensene i tettbygde strøk. Dette skjer blant annet for å fremme målet om at all persontrafikkvekst i storbyområdene skal skje ved sykling, gange og kollektivtransport. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) minner stadig om dette.

I dag er 50 km/t generell fartsgrense innenfor tettbygde strøk, men Statens vegvesen vil ha grensen ned til 30 km/t.

Mange vil nok mene at det er en lav fartsgrense, og da mange bilister ofte kjører saktere, eller det kan være fotgjengerfelt og fartsdempere i området, kan det bli skrittfart.

Noen er også bekymret for at hvis flere av trafikantene skal sykle og gå, kan antall ulykker med døde og skadde i trafikken øke. Med en fartsgrense på 30 km/t håper man å unngå dette.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har derfor undersøkt hvordan ulykkesbildet er i utenlandske byer hvor det er innført lave fartsgrenser. Det som er klart, er at gjennomsnittsfarten går ned og det gjør også antall ulykker. Ikke noe sted går antall ulykker opp. Mest utsatt er fotgjengere.

Så da er det vel bare å skifte skiltene. Alt ned til 30 km/t eller endog 20 km/t.

Ikke helt så enkelt. Busser og trikker får lavere hastighet og lengre kjøretid, noe som ikke er så bra i konkurranse med bilene, og biler kan bli stående lengre i bilkøer med utslipp av gasser.

Likevel, det er ingen tvil om at Statens vegvesen vil utvide retten til 30 km/t-soner, og i Oslo har 70 prosent av alle de kommunale veiene fått 30 km/t som grense.

Byene blir også triveligere og hyggeligere og bedre å bo, sier dagens eksperter. Med færre bilister.

Men det går vel en grense et sted. Bilistene skal også frem for å dekke behovet til dem som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt.

En forsker ved TØI moret en gang alle da han sa at han hadde resepten på hvordan antall ulykker kunne gå til null. Det var (er) bare å sette fartsgrensen til null. Ruuds lov kalte han det.

Og vi bør huske at halvparten av trafikanter drept i trafikken i tettbygde strøk er fotgjengere.

Ikke alt er bilistenes ansvar, men 30 km/t redder liv.