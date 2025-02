Denne ukens samtaler om å avslutte Ukraina-krigen har fått USA og Russland til å nærme seg hverandre . Financial Times skriver om frykten som ulmer i flere øst-europeiske land for at president Donald Trump overlater dem til Russland og president Vladimir Putin.

UKRAINA-NABO: Polen og forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto: NTB

– Dette er nå mer «et Jalta» for Ukraina enn for Polen, men vi vet at hvis Trump kan selge Ukraina til Russland, kan han dessverre gjøre det samme med de baltiske statene eller Polen, sier Bartosz Rydliński, assisterende professor i politikk ved Kardinal Stefan Wyszyński-universitetet i Warszawa.

Han viser overfor avisen til Putins ønske om å gjenopprette Russlands innflytelse over Øst-Europa i tråd med avtalen som ble inngått mellom USA, Storbritannia og Sovjetunionen ved slutten av andre verdenskrig under fredskonferansen i Jalta.

Polens forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz karakteriserte onsdag tilbaketrekning av amerikanske tropper som «et scenario Polen ikke vurderer», men Trumps håndtering av Russland-samtalene i den saudi-arabiske hovedstaden Riyadh har skapt uro i polsk politikk før presidentvalget i mai.

Les også Tankesmie: USAs mål er å splitte opp Russland og Kina USA tar en forsonlig tone overfor Russland – men er det egentlige målet å demme opp for Kina? Det som utspiller seg, har Kina sett komme, mener flere forskere.

– Krevde NATO-exit i øst

Samtidig har Cristian Diaconescu, den rumenske presidentens stabssjef og rådgiver for forsvar og nasjonal sikkerhet, avslørt at Russland allerede i den første runden av samtaler med USA krevde tilbaketrekningen av NATO-styrker fra forsvarsalliansens østflanke.

USA avviste kravet, men ifølge stabssjefen foreligger ingen garantier for at Washington ikke vil gjøre denne innrømmelsen overfor Russland og Putin.