Trump utløste sjokkbølger da han tidligere i februar foreslo at USA skulle ta over Gazastripen og at Egypt og Jordan skulle til å ta imot fordrevne palestinere, som ikke ville få retten til å vende tilbake.

Men i et intervju på fredag innrømmet den republikanske presidenten at lederne i Jordan og Egypt har avvist planen og sagt at det er uaktuelt å fordrive palestinerne.

– Jeg ble litt overrasket over at de sa det, men det gjorde de, sa Trump i et radiointervju på Fox News. Han la til at USA gir Egypt og Jordan «milliarder av dollar i året» i bistand.

– Måten å gjøre dette på er min plan. Jeg tror det er en plan som virkelig vil fungere, men jeg vil ikke tvinge det gjennom, sa Trump.

– Jeg skal bare lene meg tilbake og anbefale det.

Presidentens uttalelse kom samme dag som arabiske ledere møttes i Riyadh for å utarbeide et forslag til gjenoppbyggingen av Gaza etter krigen, som motvekt til Trumps plan.

