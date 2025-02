La ungdom få jobbe

5.februar kunne man lese i NRK om 16 år gamle Mihajlo som får tappe øl på et pizzeria i Hønefoss, men som grunnet statlige restriksjoner ikke får servere det til kundene.

Dagens ungdom ønsker å jobbe. Ofte finner ungdom det mest naturlig å starte sin arbeidskarriere som medarbeider i for eksempel butikk, kiosk, bensinstasjon eller restauranter. Selv om oppgavene i en slik jobb kan være særdeles krevende, trenger man ikke bachelor- eller mastergrad for å søke stilling, heldigvis!

Dessverre er ikke 16- og 17-åringer spesielt attraktive for arbeidsgiverne. Det handler ikke om at dagens unge gjør en dårlig jobb, tvert imot. Grunnen er at denne gruppen ikke får lov til å selge alkohol- og tobakksprodukter.

Det sier seg selv at det vil være ineffektivt for arbeidsplassen å ansette en person som ikke kan stå bak disken, eller gjennomføre samtlige arbeidsoppgaver som de øvrige ansatte. Regelverket hindrer unge i å få sin første sommerjobb, deltidsjobb, eller for den saks skyld sin første heltidsstilling som et alternativ til videregående skole.

FrP mener det er på høy tid å fjerne unødvendige reguleringer som hindrer unge i å komme seg ut i arbeidslivet. Vi vil derfor gi 16-åringer muligheten til å selge alkohol og tobakk, under oppsyn av en voksen ansatt.

Arbeidslivet skriker etter arbeidskraft, samtidig som nesten 100.000 unge mellom 15 og 30 år står uten jobb

Når vi samtidig vet at unge i stor grad er avhengige av deltidsjobber for å få økonomien til å gå rundt, er det på tide at vi åpner opp for mer fleksible løsninger.

Regelverket fremstår svært byråkratisk og unødvendig strengt. Det finnes unntak for elever som går service- og matfag på skolen ved enkelte serveringssteder. Da burde det være en smal sak å tillate andre unge mennesker å selge alkohol også.

FrP ser ingen logisk grunn til at det skal være forskjell på om man serverer en øl til et bord eller slår den inn i kassen på en butikk. Arbeiderpartiets motstand mot dette forslaget vitner om en utdatert holdning til unges evne til å ta ansvar.

Norge står overfor et stort paradoks: Arbeidslivet skriker etter arbeidskraft, samtidig som nesten 100.000 unge mellom 15 og 30 år står uten jobb. Mange ungdommer ønsker å jobbe, men blir hindret av et rigid regelverk som gjør det vanskelig for dem å få arbeidserfaring.

Spesielt innen reiselivsnæringen er det behov for arbeidskraft. NHO Reiseliv har også uttalt at de ønsker en liberalisering av lovverket. Både fordi bransjen sliter med å finne nok folk i turistsesongen, men også fordi flere unge trenger arbeid å gå til.

Å tillate salg av alkohol og tobakk for 16-åringer være en vinn-vinn-situasjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er derfor uforståelig at Arbeiderpartiet tviholder på å nekte ungdommer salg av slike varer, selv om det er under oppsyn av voksne ansatte.

FrP mener at å fjerne unødvendige hindringer vil gi økt frihet i arbeidslivet, og en mer fornuftig bruk av arbeidskraften vi har tilgjengelig. La ungdom få jobbe!

Silje Hjemdal

Stortingsrepresentant for FrP

Martin Jonsterhaug

Gruppeleder i Bergen FrPs bystyregruppe