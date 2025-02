Duda fikk møte Trump som første europeiske leder

Møtet skjedde på sidelinjen av den konservative CPAC-konferansen lørdag, melder Bloomberg.

Duda har i flere år hatt et godt forhold til Trump. Polen har jekket opp militærutgiftene til å utgjøre mer enn 4 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP), det høyeste nivået blant alle Nato-land i Europa.

– For meg er budskapet åpenbart: Det er ingen bekymring for at USAs tilstedeværelse i Polen kommer til å bli redusert, sa Duda til journalister etter det ti minutter lange møtet.

– Vi burde i stedet forvente sterkere bånd ettersom vi er en pålitelig Nato-alliert, sa Duda.

Han sa at Trump skrøt av Polens satsing på forsvar og kjøp fra USA. Militære og økonomiske bånd mellom de to landene er i ferd med å styrkes, ifølge Duda.

(NTB)