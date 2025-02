President Donald Trump sier ifølge Reuters at USA er nær å bli enige med Ukraina om å dele inntekter fra ukrainske mineraler.

«Jeg tror vi er ganske nær en deal», uttalte Trump lørdag kveld i en tale til en samling konservative velgere i National Harbor i Maryland.

Trump er tydelig på at Ukraina må betale tilbake for støtte landet har fått etter at Russland invaderte landet.

«Krigen må ta slutt. Jeg prøver å få pengene tilbake igjen. Vi har gitt 350 milliarder dollar. De har ikke gitt oss noen ting. De må gi oss noe for alt vi har gitt dem. Jeg skal få en slutt på krigen, og en slutt på all døden. Så vi spør om sjeldne jordarter og olje. Alt hva vi kan få, egentlig! Men vi føler oss virkelig dumme», sier han ifølge VG.

Diplomatveteran Kai Eide sier til avisen at Ukraina så langt har forkastet tre utkast til avtale, og det med god grunn.

«Det USA krever av Ukraina er veldig forpliktende og inngripende, mens det USA tilbyr er veldig generelt og uforpliktende», sier Eide.

Ukraina ønsker på sin side sikkerhetsgarantier fra USA, altså at USA forpikter seg til å hjelpe Ukraina militært dersom Russland skulle invadere på nytt.

USA ønsker seg penger, gjennom en avtale der Ukraina gir 50 prosent av alle inntekter knyttet til utvinning av naturressurser frem til USA har tjent 500 milliarder dollar.

Til gjengjeld tilbyr USA foreløpig ingenting utenom godvilje og en forpliktelse til å investere, og et «ønske om en varig fred i Ukraina», skriver VG.