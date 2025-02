President Donald Trump har nok en gang lekt med tanken om en tredje periode, til tross for at grunnloven forbyr det. Under et arrangement i Det hvite hus torsdag, spurte Trump en forsamling av hovedsakelig svarte støttespillere om han burde stille igjen.

– Burde jeg stille igjen? Dere får fortelle meg, sa Trump, ifølge Politico

Forsamlingen, som inkluderte senator Tim Scott og golfer Tiger Woods, svarte med å rope:

– Fire nye år!

Bannon-støtte

Dette er ikke første gang Trump antyder et ønske om en tredje periode, men det er første gang han gjør det i en offisiell setting.

Uttalelsene kommer i en tid der bekymringene vokser for hvordan Trump bruker sin presidentmakt. Hans administrasjon har allerede utstedt ordre om å fryse bevilgede midler og ta kontroll over uavhengige føderale byråer.

Tidligere rådgiver Steve Bannon fulgte opp Trumps uttalelser senere på dagen under et møte i Conservative Political Action Committee.

– Fremtiden til MAGA er Donald Trump, sa Bannon, og fortsatte:

– Vi vil ha Trump i 2028. Det er det de ikke tåler.