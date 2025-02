Zelenskyj: Villig til å trekke seg som president for fred

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj at han er villig til å trekke seg som president for fred i Ukraina. I tillegg skal han være villig til å trekke seg for Nato-medlemskap.

Videre sier Zelenskyj at han ikke ønsker Trump som mekler i krigen med Russland.

– Det er ikke nok, sier han.

Uttalelsene kom på en pressekonferanse søndag i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Den siste tiden har Zelenskyj og den amerikanske presidenten vært i krangel etter at Trump tidligere i uken ga Ukraina skylden for Russlands invasjonskrig.

Fredag uttalte Trump at Zelenskyj og Ukraina ikke har noen forhandlingskort.

«Oppdrag» fra Gud

USAs president håper også på en mineralavtale med Ukraina. Søndag sa Trumps spesialutsending Steve Witkoff at han venter at en mineralavtale kan komme på plass i løpet av uka.

Samme dag sier Russlands president Vladimir Putin at han handler på oppdrag fra Gud, skriver AFP.

– Skjebnen ville det slik, Gud ville det slik, om jeg kan si det slik. Et oppdrag like vanskelig som deter ærefullt, å forsvare Russland, er blitt lagt på våre og deres skuldre, sa Putin under en seremoni der soldater hedres for innsatsen i krigen.