Trump gir skoler to uker på å bli kvitt inkluderingsgrep

Den amerikanske presidenten vil ha slutt på at skoler kvoterer inn minoritetsgrupper eller på annen måte gir støtte til mangfold og inkludering i utdanningssektoren.

I et brev fra det amerikanske utdanningsdepartementet til skoler og universiteter står det at elever og studenter ikke lenger må «diskrimineres», og at tiltak for inkludere minoriteter – blant annet med tanke på skoleplass, stipender og ansettelser – må stanse.

Skolene fikk en frist på to uker fra og med 14. februar, altså innen utgangen av februar, til å fjerne slike tiltak. Hvis skolene ikke overholder denne instruksen fra Trump-administrasjonen, risikerer de å miste føderal støtte.

Mangfold ut, karakterer inn

Ansatte ved utdanningsintuisjoner over hele USA må nå bestemme seg for om de skal stå opp for en praksis de mener er lovlig. Kravet fra Trump-administrasjonen krever nemlig en endring i store deler av driften til skolene – alt fra opptaksbrevene til undervisning og studentforeninger.

Målet med de nye kravene er å snu det Trump-administrasjonen mener er utbredt diskriminering i utdanningssektoren, ofte mot hvite og asiatiske studenter.

«Enkelt forklart kan utdanningsinstitusjoner verken skille eller segregere studenter på bakgrunn av rase, eller fordele goder eller byrder ut fra rase,» står det i brevet.

Skoler har begrunnet utvelgelse av studenter med hensynet til «mangfold» uten å vedgå at det har vært basert på rasen til studenten, mener Craig Trainor, fungerende assisterende minister for borgerrettigheter.

– Dette er nå slutt. Studenter bør vurderes ut fra dyktighet, prestasjoner og karakterer, sier han.

Lovlig, men kan få støttekutt

Menneskerettsgrupper og universitetsorganisasjoner har gått kraftig ut mot de nye kravene. Enkelte har påpekt at det vage språket i brevet er ment å ha en nedkjølende effekt for å presse skoler til å fjerne alt som berører temaer om rase – selv om det kan forsvares i henhold til amerikansk lov.

– Målet er i større grad å skape en følelse av at det er en risiko rundt arbeid som kan fremme mangfold og gjøre skolene mer inkluderende, snarere enn å gi en klar uttalelse om gjeldende lov, sier Jonathan Fansmith, en av lederne ved American Council on Education, en sammenslutning av universitetsrektorer.