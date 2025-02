Statsminister Jonas Gahr Støre er i Ukraina: – Norge er rede til å gi mer

– Jeg kommer til å si at Norge er rede til å gi mer, sier Støre til NTB om bord på nattoget som har tatt ham fra den polske grensen og gjennom det krigsherjede landet til Kyiv.

Norge har forpliktet seg til å gi 155 milliarder kroner i støtte til Ukraina over åtte år, men nå åpner Støre for å gi mer.

– Men det må være godt samordnet. Derfor er det bra å være her med nordiske, baltiske og europeiske ledere, sier Støre.

En rekke statsledere har reist til Kyiv for å være med på en rekke markeringer av treårsdagen, inkludert ledere fra Norden og Baltikum.

– Jeg tror det blir sterkt å komme til en by som har levd over 1000 dager med krig. Et land som har flyalarm over hele landet, hver eneste dag. Det kommer droner med og uten eksplosiver. Glidebomber, eksplosiver, missiler, som ødelegger. Det gjør veldig innrykk, sier Støre.

Han ønsker å anerkjenne viljen det ukrainske folket har vist til å forsvare landet.

– Det er også viktig for vår sikkerhet, slår han fast.

– Det er en tid for å komme å gi uttrykk for støtte til Ukraina.

– Må være en varig fredsløsning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er for tiden under press.

USAs president Donald Trump har den siste uken kommet med flere anklager mot ham, samtidig som han har satt i gang fredssamtaler som foreløpig kun inkluderer USA og Russland. Trump har sagt at han tror en fred kan komme veldig snart.

På toget inn til Kyiv er Støre ikke like sikker.

MED PRESSE: Jonas Gahr Støre sammen med presse om bord i toget på vei inn til den ukrainske hovedstaden på treårsdagen siden Russland invaderte landet. Foto: NTB

– Det er ingen som ikke ønsker fred veldig snart. Men det må jo være en fred som holder, sier han til NTB.

Statsministeren er opptatt av at en fredsløsning må innebære sikkerhetsgarantier, hvor Ukraina kan være trygg på at Russland ikke angriper igjen.