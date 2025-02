– Russerne vil vegre seg for å stoppe våpenproduksjonen over natten av frykt for å utløse en resesjon, og fordi de trenger å gjenoppbygge hæren. Men ved å la noen soldater gå kan de lette presset på arbeidsmarkedet, sier forsker Alexander Kolyandr ved London-baserte Center for European Policy Analysis (CEPA) til Reuters.

Eksplosivt underskudd

Forsvarsutgiftene utgjør i dag omkring 33 prosent av statsbudsjettet for Kreml, som gjennom rekrutteringen til krigen har presset russisk arbeidsledighet ned i rekordlave 2,3 prosent.

– Inflasjonspresset kan også avta, ettersom utsiktene til fred kan gjøre det mindre sannsynlig at Washington håndhever annenhåndssanksjoner mot selskaper fra land som Kina. Dette vil gjøre import enklere og dermed billigere, fortsetter Kolyandr.

Russisk økonomi har vokst kraftig siden 2022, men myndighetene forventer at 2024-veksten på 4,1 prosent vil falle til 1-2 prosent i år. Sentralbankens balansering av økonomisk vekst og lavere inflasjon kompliseres ifølge nyhetsbyrået av en aggressiv finanspolitikk som – kun i januar – løftet budsjettunderskuddet til utrolige 1.700 milliarder rubler (19,2 milliarder dollar), 14 ganger høyere enn i samme måned i fjor.

– Er ganske nær en deal

Interne dokumenter sett av Reuters fremhever nettopp budsjettbegrensningene som en av Russlands største økonomiske risikofaktorer, ved siden av lavere oljepriser og økt mislighold av gjeld blant bedrifter.

TRUMP TRUER: Hevder direktør Chris Weafer i Macro-Advisory. Foto: LinkedIn

Samtidig truer Trump Russland med ytterligere sanksjoner om en fredsavtale ikke blir inngått.

– USA har betydelig økonomisk innflytelse, og det er derfor russerne er villige til å møtes, sier direktør Chris Weafer i Macro-Advisory til nyhetsbyrået.

USAs president presser også på for en avtale som gir amerikanerne tilgang til Ukrainas forekomster av sjeldne mineraler. Det første utkastet – som ifølge The Telegraph ville bety en økonomisk kolonisering av landet – ble avslått av Ukraina.

Senere skal Washington ha returnert med opptil flere nye utkast, og i helgen uttalte Trump at «jeg tror at vi er ganske nær en deal.»