Det tyske valget dominerte helgens nyhetsbilde, der Friedrich Merz og CDU/CSU som ventet gikk seirende ut med 28,7 prosent av stemmene, og dermed trolig blir Tysklands nye statsminister.

På spill sto fortsatt støtte til Ukraina, der Merz er en tydelig støttespiller.

Ytre høyre-partiet AfD, som ønsker å stoppe våpenleveranser til Ukraina og forbedre forholdet til Russland, ble nest størst med 20 prosent av stemmene. Partiet har hatt aktiv støtte fra blant andre Elon Musk.

Aksjekommentator Karl Johan Molnes mener imidlertid at det er en annen politisk kraft som spiller en helt avgjørende rolle i konflikten.

– Går du på russisk TV-kanaler så melder de at Kina har sluttet å sende varer til Russland, og at det er dette som har brakt USA og Trump inn i panikkforhandlinger for å unngå kollaps i russisk økonomi, sier han.

AKSJEKOMMENTATOR: Karl Johan Molnes Foto: FA

– Kina legger pandalabben på vektskålen ved blant annet å levere droner til Ukrainas frontlinje mot Russland. De har sett seg lei på denne krigen. Kina er merkantilister som skal leve av eksportoverskudd, og da må de passe på at Europa – som er et av landets viktigste markeder – ikke blir en krigsøkonomi, sier Molnes.

– Man snakker om 300.000 soldater for Europa. Det er ingenting. Tyskland hadde 330.000 soldater bare i Norge i 1945. Russerne hadde 350 brigader i Øst-Europa da Yalta-avtalen ble undertegnet samme år.

De vi ser nå er Kinesisk soft power som skal forhindre at Europa ender i full krigsmodus, mener Molnes.

– Slipper du krigskreftene løs, er det ingen grenser for hvor stort det kan bli. Nå handler det om å få stoppet krigen i Ukraina før galskapen tar overhånd, sier han.