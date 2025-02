Den tidligere tyske landslagsspilleren og verdensmesteren Mesut Özil har gått inn i politikken ved å slutte seg til ledelsen i Tyrkias regjerende parti, AKP, skriver Bloomberg.

Özil (36) ble søndag valgt inn i partiets sentrale beslutnings- og eksekutivkomité under en kongress i Ankara.

Den tidligere Real Madrid- og Arsenal-spilleren slutter seg til en rekke kjendiser som er blitt rekruttert av president Recep Tayyip Erdogan for å styrke partiets appell. Blant dem er også den tidligere Aston Villa-forsvareren Alpay Özalan, som nå er AKP-parlamentariker.

Erdogan som forlover

Özil, som ble født i Tyskland av tyrkiske foreldre, var tidligere et symbol på tysk multikulturell suksess. Men forholdet til Tyskland kjølnet etter at han i 2018 poserte for et bilde med Erdogan, noe som skapte politisk uro i en tid med anstrengte tysk-tyrkiske relasjoner, skriver Bloomberg.

Kort tid etter trakk han seg fra landslaget og klaget over rasistisk behandling fra det tyske fotballforbundet, fans og medier.

I 2019 giftet Özil seg med en tidligere tyrkisk skjønnhetsdronning i Istanbul, med Erdogan som forlover. Ifølge Bloomberg har han også bygd en villa i Üsküdar, hvor Erdogan har bolig.

Özil spilte for Schalke 04 og Werder Bremen i Tyskland før han ble hentet av Real Madrid i 2010. Der var han frem til 2013, da han ble Arsenals dyreste kjøp gjennom tidene med en pris på 42,5 millioner pund. Han ble verdensmester med Tyskland i 2014, og la fotballskoene på hyllen i 2023 etter å ha spilt for de tyrkiske klubbene Fenerbahçe og İstanbul Başakşehir – hvor den tyrkiske presidenten Recep Erdogan var klubbpresident på 1990-tallet.