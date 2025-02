Søknader om irsk statsborgerskap fra Storbritannia nådde et rekordhøyt nivå etter Brexit i 2024, ettersom arbeidstagere og pensjonister ønsker enklere tilgang til EU, skriver Financial Times.

Offisielle data viser at søknader gjennom Foreign Births Register (FBR), en ordning for personer med irske foreldre eller besteforeldre, økte med 15 prosent til 23.456 i 2024. Dette er det høyeste nivået siden digitale registreringer startet i 2013 og overgår forrige topp i 2019.

Vil være «EU-borgere»

Immigrasjonsadvokater peker på Storbritannias svake økonomi og utfordringer ved reiser og arbeidsrestriksjoner etter Brexit som viktige drivkrefter.

– Det usikre politiske landskapet i Storbritannia ikke bare forårsaker, men akselererer jakten for noen på en «Plan B», sier Reza Nezam, partner i RNL Solicitors, et advokatfirma som bistår med FBR-søknader.

Han forventer at trenden vil fortsette, særlig ettersom yngre generasjoner og pensjonister ser på Irland som en vei til EU.

Advokaten antyder at økningen kan være knyttet til at europeiske land, hvor briter tidligere har kjøpt ferie- eller pensjonistboliger, strammer inn adgangen for ikke-EU-borgere . Blant annet kunngjorde den spanske regjeringen i januar planer om å innføre 100 prosent «superskatt» på eiendomsinvestorer utenfor EU for å øke boligtilgjengeligheten.

Nord-Amerikansk interesse

I tillegg til økt britisk interesse, har også etterspørselen fra Nord-Amerika økt kraftig, med amerikanske søknader som steg fra 8.900 i 2023 til 13.055 i 2024.

– Amerikanere utforsker sine statsborgerskapsbånd til Irland ettersom de blir stadig mer usikre på hvordan livet vil se ut i USA under president Trump, sier Okeremute Okeregha fra Immigration Advice Service i Irland.

– Flere vurderer å ha et alternativ i tilfelle de raskt må forlate USA og bosette seg et annet sted, legger hun til.