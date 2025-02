Russland må betale USA

Frankrikes president Emmanuel Macron møtte USAs president Donald Trump i Det hvite hus mandag for å diskutere Ukraina-politikken. Blant temaene de to lederne diskuterte var hvordan en våpenhvile og fredsavtale kan gjennomføres og opprettholdes.

– Målet med møtet er å avslutte krigen, sa Trump på pressekonferansen.

Europeiske ledere har tidligere reagert kraftig på at USA og Russland har diskutert Ukraina-krigen uten å involvere Ukraina eller europeiske land.

Macron virket svært positiv etter møtet og takket Trump. Den franske presidenten fikk frem at fred ikke må bety overgivelse av Ukraina, men at Ukraina opprettholder sin suverenitet, skriver NRK.

Russland må betalte USA

Under pressekonferansen dukket det opp flere bemerkelsesverdige uttaleser.

Macron sa blandt annet at USA bør kompenseres av Russland for utgiftene knyttet til støtten av Ukraina, siden Russland startet krigen.

Forslaget får blandet respons på X.

Hevder Putin vil godta europeiske fredsstyrker i Ukraina

Dersom det inngås en fredsavtale i Ukraina, er det også europeiske styrker som må stå for sikkerhetsgarantiene, sa Trump.

– Det vil være Europa som sørger for at ikke noe skjer med Ukraina. Jeg tror ikke det blir et stort problem. Så snart vi avgjør dette, blir det ikke noe mer, sa Trump.

Han hevdet videre at Russlands president Vladimir Putin «vil akseptere europeiske fredsstyrker» på ukrainsk jord, selv om den russiske presidenten selv har avvist dette som en mulig del av en fredsavtale tidligere, skriver AFP.

Bekrefter toll

Under pressekonferansen bekreftet også Trump at toll på Mexico og Canada trer i kraft neste måned.

– Det vil være veldig bra for landet vårt, vårt land vil bli ekstremt likvid og rikt igjen, sa han.