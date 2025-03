EU er i ferd med å gå tilbake på store deler av sin planlagte ESG-regulering, skriver Bloomberg etter å ha sett et forslag fra EU-kommisjonen. Det endelige forslaget ventes offentliggjort onsdag.

SLÅR TILBAKE: Anna Cavazzini, som leder EU-komitéen for det indre marked. Foto: Bloomberg

Forslaget kommer etter intenst press fra myndighetene i Tyskland og Frankrike, EUs to største økonomier, for å utelate små og mellomstore selskaper fra de fulle kravene til ESG-rapportering (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold). Begge landene sliter med svakere produktivitet, og en talsperson for den franske regjeringen har ifølge nyhetsbyrået gått så langt som å kalle bærekraftsregelverket «et helvete» å etterleve for selskapene.

Les også Finansguru slakter nyttige idioter og ESG-profitører – Det er to typer mennesker som jobber med ESG: Nyttige idioter som tror de gjør verden til et bedre sted, og de som kun ønsker å tjene penger på det, sier amerikansk finansguru på besøk i Norge.

85 prosent unntas

EU-kommisjonen anbefaler blant annet en betydelig innstramning av Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD) opprinnelig utformet for å holde selskaper juridisk ansvarlige for ESG-brudd i sine verdikjeder. De foreslåtte endringene inkluderer ifølge Bloomberg potensielt lavere bøter og en redusert forpliktelse til å overvåke ESG-risiko hos forretningspartnere, leverandører og kunder.

BRUKER STORSLEGGA: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Videre vil den såkalte Carbon Border Adjustment-mekanismen, som innfører en avgift på EU-import av varer som stål og sement fra land med mindre strenge klimaregler, også mykes opp ved at rapporteringskrav lempes for innenlandske selskaper.

EU-kommisjonen foreslår ifølge nyhetsbyrået også at kun selskaper med over 1.000 ansatte og mer enn 450 millioner euro i årlig omsetning skal omfattes fullt ut av både CSDDD- og Corporate Sustainability Reporting-direktivene (CSRD). I så fall vil rundt 85 prosent av selskapene opprinnelig omfattet av CSRD bli unntatt.

Les også ESG-etterlevelse er oppnåelig for alle I nær fremtid må mange små og mellomstore bedrifter (SMB) rapportere om sine miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) påvirkninger under EUs bærekraftdirektiv CSRD. Det vil kreve ressurser, men samtidig er en dokumenterbar ESG-profil allerede en konkurransefordel i eksempelvis offentlige og private innkjøpsprosesser.

– Det er en illusjon

En talsperson for EU-kommisjonen vil ikke kommentere saken overfor Bloomberg, og viser til en policy om ikke å svare på lekkasjer. Samtidig er representanter fra EUs grønne blokk raske med å fordømme planene.

– Det er en illusjon å tro at en oppløsning av bærekraftslovgivningen vil løse økonomiens strukturproblemer, sier lederen for EUs komité for det indre marked, Anna Cavazzini, i en skriftlig kommentar.

EU-forslaget om å nedskalere ESG-reguleringen kommer samtidig som at USAs president Donald Trump har brukt storslegga på forgjengeren Joe Bidens grønne initiativer, og gjort toll til en hjørnestein for amerikansk handelspolitikk.