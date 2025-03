Hvorfor så høy avgift på snus?

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avslører en urovekkende trend: I 2024 handlet nordmenn snus i Sverige for svimlende 630 millioner kroner. Dette reiser et viktig spørsmål: Hvorfor reduserer ikke Norge avgiftene for å sikre at disse skatteinntektene kommer vårt eget land til gode?

De høye avgiftene på snus er ment å redusere etterspørselen, men denne tilnærmingen har vist seg å være ineffektiv. Andelen nikotinbrukere har holdt seg stabil de siste ti årene. Den positive endringen er at mange har byttet ut sigaretter med snus, noe som generelt anses som mindre helseskadelig.

Ved å opprettholde dagens restriktive politikk har vi utilsiktet skapt et betydelig svart marked for nikotinprodukter

I likhet med Norge, har Finland opplevd en markant endring i nikotinbruk. Stadig flere finner velger bort sigarettene til fordel for snus og nikotinposer. Dette skiftet skjedde til tross for at disse produktene lenge var ulovlige i Finland. Nikotinposer/tobakksfri snus er fortsatt ulovlig i Norge.

Den finske befolkningens økende interesse for snus førte til en uheldig situasjon. Ettersom produktene ikke var lovlig tilgjengelige i hjemlandet, ble varene i stor grad importert fra Sverige. Resultatet var en betydelig overføring av skatteinntekter fra Finland til Sverige – en situasjon som naturlig nok var lite ønskelig for finske myndigheter.

Ifølge Velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet er vaping blitt stadig mer populært blant unge . Helsedirektoratet sier det er vanligst blant de unge å vape ulovlig, med nikotinholdige produkter som ikke er tillatt solgt i Norge. Dette fører til at ungdommen bruker produkter av ukjent kvalitet og innhold, noe som er svært bekymringsfullt.

Det er på høy tid at vi tar grep for å sikre at mindreårige ikke får tilgang til e-sigaretter, og at produktene som selges til voksne er kontrollerte og regulerte. Vi kan ikke fortsette å overlate et stort marked til kriminelle grupper og samtidig gå glipp av verdifulle inntekter til staten.

Norge står overfor et valg: Vi kan fortsette med en ineffektiv politikk som fører til tapte inntekter og et voksende svart marked, eller vi kan ta kontroll over situasjonen. Ved å regulere salget av nikotinprodukter på en ansvarlig måte, kan vi sikre både bedre kontroll, økte skatteinntekter og redusert kriminalitet.

Bjørn Magnus Bjørnstad

Adm. direktør i Opplysningskontoret for nikotinprodukter (Onik)

(Onik er en interesseorganisasjon som representerer produsenter og leverandører av nikotinprodukter i Norge. Red.)