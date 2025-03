– Vi vil levere på vårt løfte om å bruke 2,5 prosent av BNP på forsvar, men vi vil flytte det fram, slik at vi når målet innen 2027, sier han ifølge Sky News.

Det betyr ifølge Starmer at Storbritannia kommer til å bruke minst 13,4 milliarder pund på forsvar i året fra 2027. Det tilsvarer nesten 190 milliarder kroner etter dagens kurs.

Innen 2035 er målet å få pengebruken opp til 3 prosent av BNP, opp fra dagens 2,3 prosent, sier Starmer.

Bistandsbudsjettet skal kuttes for å øke forsvarspengebruken. Starmer sier ifølge kanalen at det vil kuttes fra 0,5 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) i år til 0,3 prosent av BNI i 2027.

Kunngjøringen kommer etter at USAs president Donald Trump åpnet samtaler med Russlands president Vladimir Putin for å gjøre slutt på Ukraina-krigen og kom med signaler om at amerikanske sikkerhetsgarantier kan være historie for Europa.

Starmer skal møte Trump i Det hvite hus torsdag.

Starmer har tilbudt seg å sende britiske styrker til Ukraina som del av en fredsbevarende styrke, men han sier USA må delta for å sikre en varig fred. Trump har ikke forpliktet seg til å gi Ukraina sikkerhetsgarantier.

