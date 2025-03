En politikk på ville veier er ikke «trygg styring»

De seneste ukene har media skapt inntrykk av at det nå er helt nye tider. Endring av persongalleriet i Arbeiderpartiet gjør visst at alt nå skal nullstilles, fordi det angivelig er Senterpartiet og Vedum som kludret alt til for Ap og Kongeriket. Tenk dog over det – hva sier det om Støres jobb som statsminister dersom han har latt seg fullstendig overkjøre av juniorpartiet?

Faktum er at regjeringens politikk ligger fast. Selv finansminister Stoltenberg har raskt tilpasset seg rollen, og sier nå at handlingsregelen er viktigere enn økt støtte til Ukraina. Når medias eufori omsider stilner, vil mange av oss huske hvorfor Ap/Sp/SV-regjeringen ble kastet ut av regjeringskontorene forrige gang. Månelandinger som krasjet, byråkrativekst, reguleringsiver, «aktiv næringspolitikk» hvor politikerne skal velge vinnere, skatteøkninger, etc. Situasjonen minner om den vi står i nå.

Norske bedrifter og gründere er blitt systematisk flagget ut

Næringspolitikken under Ap/Sp/SV de seneste tre årene har skadet norsk næringsliv, svekket distriktene og økt byråkratiet og skjemaveldet i Norge. La oss ta en nærmere titt på noen av de mest graverende eksemplene:

Norske bedrifter og gründere er blitt systematisk flagget ut. Det er konsekvensen av et skattesjokk som har vært kirurgisk rettet mot norske private eiere, mens utenlandske og statlige eiere har sluppet unna.

Regjeringen har fått et helt gründeropprør mot seg fordi skattepolitikken har gjort det stadig vanskeligere å starte og drive bedrifter i Norge.

Skatten på havbruk, en av våre viktigste distriktsnæringer, har mer enn doblet seg. Dette rammer ikke bare store selskaper, men også små og mellomstore bedrifter som skaper lønnsomme jobber langs kysten.

Innføringen av skatter med tilbakevirkende kraft har skapt usikkerhet for investorer og bedriftseiere. Rammevilkårene er ofte endret over natten, og Norge har mistet troverdighet som et stabilt land for investeringer.

Norske fond har i økende grad flyttet sine investeringer til Sverige og Danmark. Dette er en direkte konsekvens av skattepolitikken som gjør det mindre attraktivt å investere i norsk næringsliv.

Byråkratiet og skjemaveldet har økt, stikk i strid med løftene om forenkling. Norsk næringsliv sliter med stadig flere krav og reguleringer som hemmer produktivitet og innovasjon.

Utenlandsk eierskap er blitt stimulert på bekostning av norske eiere, noe som svekker nasjonal kontroll over viktige næringer.

Regjeringen har gjort kostbare eiendomskjøp (for eksempel Meraker Brug til 1 milliard kroner over markedspris) for politiske symbolgevinster, mens distriktene sliter med underfinansiering av grunnleggende tjenester.

Statsbudsjettet har vokst i rekordfart, mens skatte- og avgiftsnivået har økt med mangfoldige milliarder. Dette gir mindre rom for privat verdiskaping og svekker konkurransekraften til norske bedrifter.

Effektiviseringsgrepene i offentlig sektor er blitt reversert, noe som fører til økt pengebruk uten tilsvarende forbedringer i tjenestene.

Støres politikk har vært preget av brutte løfter og selvmotsigelser. Regjeringen snakker om å ivareta norske interesser, men har samtidig svekket norsk eierskap, norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Samfunnet vårt må være mer enn staten. Endring av retorikk bygger ikke landet – det gjør derimot ansvarlig økonomisk politikk, forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, arbeidsfolk og norske eiere.

Symboler og slagord kan ikke dekke over konsekvensene av en politikk som har gjort Norge mindre attraktivt for investeringer, gründerskap og verdiskaping – en politikk som systematisk har jaget norske eiere ut av landet. Spørsmålet velgerne bør stille seg er enkelt: Hva er egentlig viktigst – ordene eller handlingene?

Politikken har vært på ville veier når målet er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn med et mangfold av privat næringsliv. Det er interessant at enkelte later til å tro at Stoltenberg nå skal skåne landet fra konsekvensene av de siste 3,5 årene med rødgrønn politikk. All erfaring tilsier at skal man klare det, trenger landet en ny regjering og ny politikk.

Ketil Solvik-Olsen

Styremedlem i Fellesaksjonen

(Artikkelforfatteren har tidligere vært statsråd og nestleder i Fremskrittspartiet. Red.)