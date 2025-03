21 Doge-ansatte sier opp – vil ikke være med på å bygge ned viktige tjenester

– Vi avla ed om å tjene det amerikanske folket og overholde vår troskapsed til grunnloven på tvers av presidentadministrasjonen, skriver de 21 medarbeiderne i et felles oppsigelsesbrev som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

– Det har imidlertid blitt tydelig at vi ikke lenger kan oppfylle disse forpliktelsene, skriver de videre.

Medarbeiderne advarer også om at mange av dem som Musk har rekruttert for å kutte kraftig i statsapparatet, «er politiske ideologer som manglet de nødvendige ferdighetene eller erfaringen for oppgaven som ligger foran dem».

De 21 som nå sier opp, er hovedsakelig ingeniører, dataeksperter og produktsjefer.

Doge er etaten som president Donald Trump har opprettet for å effektivisere og kutte kostnader i den amerikanske staten. Den ledes av milliardær og Tesla-gründer Elon Musk og eksisterer på siden av det etablerte statsapparatet.

Flere tusen føderalt ansatte er allerede enten oppsagt, blitt permittert eller fått varsel om oppsigelser og permitteringer.

(NTB)