Stoltenberg viderefører Støres skattepolitikk

19. februar gjorde Jens Stoltenberg comeback i Stortingets spørretime. Jeg spurte ham direkte om nivået på norsk eierbeskatning. Svaret? Ingen endringer. Stoltenberg forsvarte både økt formuesskatt og exitskatt på urealiserte gevinster. Han mente kapitalbeskatningen i Norge ikke er spesielt høy, og at dagens skattesystem er godt tilpasset næringslivet.

Da han ble spurt om han ville følge rådene fra Finanspolitisk utvalg, svarte han – med en humoristisk undertone: «Vi plukker de rådene vi liker, og overser de rådene vi ikke liker.»

En ny finansminister er ikke nok – vi trenger en ny kurs. I NHOs medlemsundersøkelse svarte nylig 38 prosent av bedriftene at uforutsigbarhet er en stor utfordring for ekspansjon og investeringer. Denne andelen har økt kraftig under Støre-regjeringen. Det er ikke rart. Regjeringen har innført nye skatter med tilbakevirkende kraft, plutselig økt arbeidsgiveravgiften og strammet til exitskatten. I tillegg har de gjentatte ganger økt både utbytte- og formuesskatten. Slike grep skaper usikkerhet og svekker investeringsviljen.

Les også Ti kvartaler på rad med utenlandsk investorflukt Utlendinger har solgt norske aksjer i ti kvartaler på rad. Robert Næss ser to mulige årsaker.

Refser Stoltenberg: – Typisk Vedum-svar Det har haglet med spørsmål til Jens Stoltenberg fra opposisjonen etter sjokk-comebacket. Sivert Bjørnstad (FrP) er ikke imponert over svarene.

Forsvarer Vedums skattegrep Jens Stoltenberg (Ap) utdyper for første gang hva han synes om Støre-regjeringens skattepolitikk. Særlig exitskatt er han tilhenger av.

Støre-regjeringen har tatt inn over 120 milliarder kroner mer i skatt på fire år. Økonomien bremser opp, investeringene faller, gründere slår alarm, og bedriftseiere pakker kofferten og forlater landet.

Norge trenger en politikk som gir bedrifter rom til å investere, vokse og skape arbeidsplasser. Vi må gjøre det mer attraktivt å starte og drive næring i Norge – ikke skremme kapital og talenter ut av landet. Behovet for dette er større enn noen gang, særlig i en tid der vi må styrke økonomien og forsvaret vårt.

Uforutsigbarhet og skatteøkninger er ikke løsningen. Et nytt ansikt i Finansdepartementet er ikke nok. Vi trenger en ny kurs – og en ny regjering.

Tina Bru

Nestleder og finanspolitisk talsperson i Høyre