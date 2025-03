Vil innføre «gullkortvisum» for 5 mill. dollar

– De kommer til å være rike og vellykkede, og de kommer til å bruke masse penger, betale masse skatt og sysselsette en masse mennesker, og vi tror dette kommer til å bli ekstremt vellykket, sier Trump om det planlagte visumet og menneskene han håper det vil tiltrekke seg.

Handelsminister Howard Lutnick sier «Trumps gullkort» skal være på plass i løpet av to uker. Det nye visumet skal erstatte investorvisumet EB-5 som ble opprettet i 1990. Det var åpent for utlendinger som var villige til å bruke rundt 1 million dollar og ansette minst 10 personer.

Lutnick sier det nye visumet – som i praksis er en permanent oppholdstillatelse også kjent som et grønt kort (green card) – vil øke prisen for å slippe inn investorer og få slutt på svindel og annet tull han mener preger dagens investeringsvisum. I likhet med andre typer «green card» vil gullkortet gi mulighet for senere statsborgerskap.

Investorvisum er vanlig i mange land i verden. Den nyeste offisielle statistikken i USA viser at rundt 8000 personer fikk EB-5-visum i de tolv månedene mellom oktober 2021 og september 2022.

Mens det var en grense for hvor mange EB-5-visum som kunne utstedes, snakket Trump om at regjeringen kan selge 10 millioner gullkort for å få ned statens underskudd.

– Det kan bli veldig bra, kanskje det blir fantastisk, sa presidenten.