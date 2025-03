Både forsvarsindustrien og Forsvaret er frustrerte over tregheten i forsvarssektorens anskaffelsesprosesser, til tross for en historisk stor satsing, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har et system for å anskaffe forsvarsmateriell som er optimalisert for en situasjon med fallende markeder, der Forsvaret skal bygges ned og hvor ingenting haster. Nå er situasjonen det stikk motsatte, sier Torbjørn Svensgård, adm. direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Svensgård mener det tar for lang tid fra vedtakene er på plass, til det blir en reel styrking av Forsvaret.

Vil øke tempoet

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen påpeker at dagens prosesser er utformet for en tid med «veldig god tid og lite penger».

– Vi må snu kulturen, finne flaskehalsene og jobbe med industrien på en annen måte, sier han til DN.

Forsvarssjefen understreker behovet for å «omsette penger raskere» og ser for seg et tettere samarbeid med industrien.

– Det er ikke murring, men vi er alle enige om at prosessene går for sakte, sier Kristoffersen.

– Problemet ligger hos oss i Forsvaret, som stiller veldig spesifikke krav til materiellet vi skal ha, legger han til.



Kristoffersen trekker frem at Forsvaret har redusert regelverket med 60 prosent siden 2020, men at det fortsatt er mye byråkrati som må løses opp i, skriver DN.

– Vi må stille krav til hva vi skal oppnå, i stedet for detaljerte krav, sier han.

Ser etter løsninger

Statssekretær Andreas Flåm i Forsvarsdepartementet erkjenner at anskaffelser tar tid og mener det er sammensatte årsaker til at ting tar tid.

– Med store økninger i investeringer kreves det enda mer av sektoren for å gjennomføre disse investeringene raskt og effektivt, sier Flåm.

Ifølge DN jobber departementet med tiltak for å redusere tiden anskaffelser tar, inkludert samarbeid med allierte og kjøp av mer hyllevare.