President Donald Trump har beordret en granskning av USAs kobberimport, melder flere internasjonale medier – deriblant BBC og Bloomberg.

Talspersoner for Trump-administrasjonen opplyser at Det hvite hus er ute etter å løfte den amerikanske produksjonen av metallet som inngår i blant annet elektriske biler, skip og datasentre. Kobberproduksjon defineres derfor som viktig for USAs nasjonale sikkerhet.

Vil beskytte mot kineserne

Presidentordren sparker i gang en prosess – en såkalt 232-undersøkelse fra handelsdepartementet – som tidligere har ført til toll på stål og aluminium. Undersøkelsen som åpner en ny front i Trumps handelskrig vil i tillegg til kobberimport se på import av «derivater» av kobber.

TRUMP-RÅDGIVER: Peter Navarro. Foto: Bloomberg

Samtidig vil Washington beskytte amerikanske kobberprodusenter for kinesisk konkurranse.

– Kina har lenge brukt industriell kapasitet og dumping som et økonomisk våpen for å dominere globale markeder, gjennom systematisk å underby konkurrenter og drive dem til konkurs, sier seniorrådgiver for handel og industri i Det hvite hus, Peter Navarro, ifølge BBC.

– Det er på tide at kobberet kommer hjem, istemmer handelsminister Howard Lutnick.

Tidsrammen er uklar

Tidsrammen for granskningen er uklar, men ifølge den britiske statskanalen uttalte en talsperson for Det hvite hus under en briefing at resultatene av den vil avgjøre nivået på eventuelle tollsatser.

HANDELSMINISTER: Howard Lutnick. Foto: Bloomberg

USA er allerede en stor produsent av kobber, og amerikanske gruver produserte i 2023 1,1 millioner tonn av en samlet gruveproduksjon på 22 millioner tonn på verdensbasis. Blant andre store produsenter er Chile, Kina, Kongo og Peru. Samtidig importerer USA kobber – i hovedsak fra Chile, Canada og Mexico.

Kinas globale kobbereksport økte i fjor, ettersom den innenlandske etterspørselen svekket seg og Beijing tok grep for å begrense produksjonen.

Løfter kobberprisen

President Trump har allerede økt tollen på kinesiske varer, og mandag denne uken bekreftet han at den planlagte tollen på 25 prosent på varer fra Canada og Mexico vil tre i kraft fra neste måned . Han har også annonsert såkalt gjengjeldelsestoll hvor USA vil matche tollen andre land setter på sin import.

USAs undersøkelse av kobberimporten løfter kobberprisene, og på råvarebørsen i New York stiger kobber for mai-levering over 4 prosent onsdag. På Wall Street tirsdag steg den amerikanske kobberprodusenten Freeport-McMoRan nærmere 5 prosent i etterhandelen på Wall Street tirsdag, etter å ha falt én prosent i den ordinære handelen.

Videre gjør Bloomberg oppmerksom på at det chilenske gruveselskapet Codelco nå har gjenopptatt sin kobberproduksjon etter landets største strømbrudd på 15 år.