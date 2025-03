USAs president Donald Trump har på Truth Social delt en AI-video som viser en visjon av Gaza som har fått flere til å heve øyenbrynene, skriver Sky News.

Trump Gaza

Videoen starter med å vise de ødelagte områdene, før en tekst dukker opp: «2025... Hva blir det neste?»

Deretter forvandles området til et luksuriøst reisemål med eksotiske strender, Dubai-lignende skyskrapere, luksusyachter og festende mennesker, samt ensmørblide Elon Musk, som spiser og kaster dollarsedler i luften.

I tillegg ser vi en «Trump Gaza»-skyskraper og en gigantisk gullstatue av Trump – med miniatyrversjoner solgt i en suvenirbutikk.

Videre viser videoen Trump dansende med en lettkledd magedanserinne i en bar, samt soler seg og drikker cocktails ved bassengkanten på et hotellresort sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

I bakgrunnen spilles en sang med følgende tekst:

Donald kommer for å sette deg fri,

Bringer lys for alle å se,

Ingen flere tunneler, ingen mer frykt,

Trump Gaza er endelig her.

Trump Gaza skinner klart,

Gyllen framtid, et helt nytt liv.

Fest og dans, avtalen er gjort,

Trump Gaza nummer én.

TRUMPS VISJON: Med Netanyahu på solseng og skjeggete magedansere på stranden viser Trumps AI-video en versjon av Gaza ingen hadde sett for seg. Skjermbilde: X

Trumps visjon

Videoen kommer etter at Trump tidligere i år foreslo å flytte alle palestinerne ut fra Gaza og utvikle området til å bli «Midtøstens riviera». Trump mente at USA skulle overta Gazastripen og demontere alle farlige, ueksploderte bomber og våpen, før man «fjerner de ødelagte bygningene» og «planerer området».

– Alle jeg har snakket med elsker ideen om at USA eier dette landområdet, utvikler det og skaper tusenvis av jobber, sa Trump.

Det hvite hus beskrev forslaget som «utenfor boksen» og «visjonært», men det ble fordømt som en form for «etnisk rensing» av palestinere fra Gaza, skriver Sky News.

Hamas avviste forslaget som «latterlig og absurd», og Egypt, Jordan og Saudi-Arabia – som alle støtter den palestinske saken – forkastet også Trumps plan.