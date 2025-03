Peggy Hessen Følsvik går av som LO-leder

Peggy Hessen Følsvik har vært leder siden 2021. Avgjørelsen tok hun for en god stund siden, men hun har ventet med å fortelle det til nå, sier hun til Frifagbevegelse.

– Dette har jeg tenkt på en stund. Så har jeg brukt litt tid, og tenker at nå er valgkomiteen satt. Da var det et godt tidspunkt å gå offentlig ut med dette, sier Følsvik.

Følsvik overtok jobben etter at daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde plutselig av hjertesvikt kun 53 år gammel.

I 2022 ble aldersgrensen for valgbarhet til LO-ledelsen økt til 65 år. Det betyr at Følsvik, som nå er 64, kunne blitt gjenvalgt på vårens kongress. Det har hun altså bestemt seg for å ikke gjøre.