Trump-ordre gir etater en myndighet til å gå gjennom alle utgifter

Ordren som er lagt ut på nettsidene til Det hvite hus, gir Musks effektiviseringskontor – kjent under forkortelsen Doge – myndighet til å undersøke hva etater og departementer bruker på kontrakter, tilskudd og utlån, skriver nettavisen Axios.

Lederne for de ulike føderale myndighetene skal sammen med en representant for Doge gå gjennom hver enkelt etats utgifter.

– Der det er relevant, skal kontrakter og tildelinger sies opp eller endres for å fremme effektivitet og Trump-administrasjonens politikk, går det fram av ordren. Det står også at prosessen skal begynne umiddelbart og fullføres innen 30 dager.

I et regjeringsmøte sa Musk at kontoret han leder, ikke kommer til å være perfekt, men at «når vi gjør feil, skal vi rette dem raskt». En slik feil var at arbeidet med å kutte utgifter i bistandsetaten USAID førte til at de «ved et uhell» stanset innsatsen for å forebygge ebola.

– Jeg tror alle ønsker å hindre ebola. Så vi gjenopprettet ebolaforebyggingen øyeblikkelig, sa Musk og hevdet det skjedde uten noe avbrudd i det aktuelle helsearbeidet.

– Men vi må handle raskt dersom vi skal klare å redusere budsjettunderskuddet med en billion dollar innen regnskapsåret 2026. Vi må spare fire milliarder dollar hver dag fra nå til september. Det kan vi klare, og det skal vi klare, bedyrer mangemilliardæren som er blitt Trumps fremste sløserijeger.