Gir én million til Frp

– Jeg har støttet mange partier gjennom årene. Grunnen til at Frp får pengene i år det er at Gahr Støre bør få avløsning. Mer har jeg ikke å si om den saken, sier Hansson til avisen.

Han og den mye omtalte Aksjon for borgerlig valgseier (ABV), som gir penger på vegne av anonyme pengedonorer, er blant de ferskeste aktørene på listen over partidonasjon til Frp. Hansson gir en million kroner av sin egen formue til partiet og ABV gir fem millioner kroner – en kraftig redusering sammenlignet med hva de ga forrige valgår, da de dusjet 12 millioner kroner over Frp, skriver E24.

Så langt inn i valgåret har Frp fått tre milliondonasjoner. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Sundt-søsknene har gitt 1,2 millioner til partiet.

I tillegg har Fellesaksjonen samlet inn totalt 19 millioner kroner. De har varslet at Frp vil få 25 prosent, eller 4,75 millioner kroner. Høyre vil få halvparten av pengene, mens Venstre og KrF vil dele resten. Salmar-gründer Gustav Witzøe er den største bidragsyteren til Fellesaksjonen, og har gitt nesten 9 millioner i håp om regjeringsskifte, ifølge E24.

– Vi ønsker velkommen og takker for alle bidrag som støtter vår politikk. Bidrag er viktig i vårt arbeid for å skape mer frihet og trygghet for folk, sier assisterende generalsekretær i Frp Helge Fossum.