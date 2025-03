USA ber Canada og Mexico matche Kina-toll

Utsettelsen på en måned for innføring av amerikansk straffetoll mot Canada, Mexico og Kina går ut førstkommende tirsdag. Da finansminister Scott Bessent fikk spørsmål om hvordan USAs naboland kan unngå tollen, var svaret mer toll i nabolandene.

– Et veldig interessant forslag Mexico har kommet med, er å muligens matche USAs Kina-toll. Jeg synes det ville være en flott gest om Canada gjorde det samme, sier Bessent i et TV-intervju med Bloomberg.

Dersom begge nabolandene innfører toll på import fra Kina, «kan vi skape Festning Nord-Amerika» som et vern mot en flom av kinesiske varer, mener finansministeren.

USA har gitt uttrykk for bekymring for at Kinas overkapasitet i industrien kan føre til at verdensmarkedet oversvømmes av underprisede kinesiske produkter som presser ut konkurrentene.

Tidligere denne uken var Mexicos president Claudia Sheinbaum optimistisk med tanke på å komme til enighet med Trump om toll, og hun hintet om mulig mexicansk toll på kinesiske varer. Da Trump ble spurt om saken, svarte han imidlertid at inntil problemene med ulovlig innvandring og narkotikasmugling til USA er løst, kommer tollen til å bli innført som planlagt 4. mars.

Canadas statsminister Justin Trudeau har sagt at embetsverket jobber døgnet rundt for å unngå straffetoll, men at landet vil svare umiddelbart dersom tollen blir innført.

(NTB)