– Zelenskyj bør si unnskyld for å kaste bort tiden vår på et møte som endte slik det gjorde, sier Rubio i et intervju med CNN fredag kveld.

Stemningen ble etter hvert amper da den ukrainske presidenten besøkte sin amerikanske motpart på Trumps kontor i Det hvite hus. Det utartet til et munnhoggeri der Zelenskyj ble regelrett skjelt ut av Trump og visepresident J. D: Vance.

Etter møtet ble Zelenskyj bedt om å forlate Det hvite hus. Det ble ikke noe av den planlagte signeringen av en mineralavtale mellom de to landene. I etterkant sier en tjenesteperson i Det hvite hus til Reuters at Trump umiddelbart ikke er interessert til å gjenoppta forhandlingene om en slik avtale med Zelenskyj.

Zelenskiy avviser beklagelse

Volodymyr Zelenskiy ser ingen grunn til å beklage etter krangelen. Den ukrainske presidenten sa at han fortsatt står fast ved sitt syn på krigen mot Russland, ifølge CNBC.

– Jeg beklager ikke. Dette handler ikke bare om Ukraina, men om hele den frie verden, sa Zelenskiy, ifølge CNBC.

Zelenskiy fastholdt at Ukraina ikke kan inngå en fredsavtale som går på bekostning av landets territorielle integritet.

– Vi vil ha fred, men ikke for enhver pris, sa han.

Europeiske ledere har støttet Zelenskiys linje, men flere frykter at den åpne konflikten med Trump kan svekke vestlig støtte til Ukraina. Ifølge CNBC er det uklart hvordan konflikten vil påvirke fremtidige forhandlinger, men Zelenskiy insisterte på at Ukrainas verdier og frihet ikke er til salgs.