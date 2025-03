Høyre vil la ungdommer jobbe mer

Høyre la nylig frem et forslag om å mykne opp lovverket rundt ungdomsarbeid. Forslaget, som blant annet ville åpne for å la ungdomsskoleelever jobbe mer enn to timer på skoledager, ble imidlertid stemt ned av Stortinget.

I dag får ikke unge under 15 år lov å jobbe mer enn to timer på dager med undervisning. På undervisningsfrie dager er grensen på syv timer.

Høyre-leder Erna Solberg lover imidlertid at de vil endre loven dersom partiet vinner valget til høsten, skriver NRK.

– Vi mener selvsagt at folk skal prioritere skole, men det er veldig mye annet å lære av. Det å jobbe betyr mye læring, og da blir det veldig rart at du bare får lov til å gjøre det i to timer, sier Solberg til statskanalen.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) er imidlertid lite giret.

– Dersom du er under 15 år, er du først og fremst barn. Da skal du gå på skolen og bruke fritiden til å være sammen med venner, spille fotball og andre ting. Du kan jobbe litt, men jeg mener det ikke er rett at barn skal kunne jobbe mer enn de gjør i dag, sier hun.