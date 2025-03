President Donald Trumps tollregime vil neppe øke inflasjonen. Påstanden kommer fra USAs finansminister Scott Bessent, og falt søndag i et intervju på CBS-programmet «Face the Nation.»

Uttalelsen kom bare to dager før innføringen av 25 prosent toll på import fra Canada og Mexico. I tillegg vil Trump fra og med 4. mars øke tollen på kinesisk import med 10 prosent på toppen av de 10 prosentene som ble innført 4. februar.

– Kina bekymrer ikke

Økonomer verden over har uttrykt bekymring for at tollsatsene kan øke inflasjonen og tvinge Federal Reserve til å holde styringsrentene «higher for longer», men Bessent er ifølge CBS-intervjuet usikker på effekten av de nye tollsatsene for den gjennomsnittlige amerikanske husholdningen.

FRYKTER IKKE KINA: USAs finansminister Scott Bessent. Foto: Bloomberg

– Det vi vet ikke ennå fordi det avhenger av hvordan ting utvikler seg. Men det jeg kan si, er at Kina ikke bekymrer meg. Kina vil betale tollen fordi deres forretningsmodell er å eksportere seg ut av inflasjonen. Kineserne vil absorbere enhver toll som innføres, sa Bessent.

I et TV-intervju med Bloomberg fredag uttalte finansministeren at Mexico har tilbudt seg å matche USAs tollsatser mot Kina, og han oppfordret samtidig Canada til å gjøre det samme. Bessent antydet til og med at nabolandene kan slippe straffetoll hvis de følger USAs eksempel i forhold til Kina.

Beijing lover gjengjeldelse

Kinas handelsdepartement uttalte på sin side fredag at Beijing «sterkt motsetter seg» den neste runden av tolløkninger fra Trump, og lovet å gjengjelde etter behov. Da USA innførte første runde med tolløkninger i februar, svarte Kina med å øke tollen på noen amerikanske energivarer og la til to amerikanske selskaper på en liste over «upålitelige enheter.»

USA-TOLL PÅ VEI: For Canada og statsminister Justin Trudeau. Foto: Bloomberg

Eksperter antyder at Kina kan iverksette lignende tiltak igjen når de nye tollsatsene etter planen trer i kraft tirsdag.

– Hvis USA insisterer på å følge sin egen vei, vil Kina ta alle nødvendige mottiltak for å forsvare sine legitime rettigheter og interesser, har en talsperson for handelsdepartementet tidligere uttalt til CNBC.