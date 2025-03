Deutsche Bank har gjennom hele 2024 hatt uenigheter med Den europeiske sentralbanken (ESB) om hvorvidt den tyske banken undervurderer risikoen for misligholdte lån, skriver Financial Times.

ESB har ved flere anledninger uttrykt bekymring for Deutsche Banks kredittstyring og risikomodeller, hevder kilder med kjennskap til saken.

Advarte investorer

Som følge av dette måtte banken i 2024 advare investorer om at tapsavsetningene ville bli høyere enn først forventet. Den rapporterte avsetninger på 1,8 milliarder euro – 22 prosent mer enn i 2023 – og uttalte i januar at den bare forventet en delvis normalisering av kredittap i 2025.

Ved utgangen av 2024 hadde Deutsche Bank satt av 5,7 milliarder euro for potensielle tap på en låneportefølje på totalt 485 milliarder euro.

I etterkant av advarslene kunngjorde banken også at risikosjef Olivier Vigneron ville forlate sin stilling etter én treårsperiode. Han går av i mai når kontrakten utløper, melder FT.

Under lupen siden 2020

ESB har vært kritisk til Deutsche Banks håndtering av belånte investeringer siden 2020. Sentralbanken utfordret også bankens egne forventninger om kredittap i 2024, som opprinnelig var satt til 1,5 milliarder euro, men mente at et beløp nærmere 2,5 milliarder euro ville vært mer passende. Deutsche Bank avviste dette og argumenterte med at skattemyndighetene kunne bestride en så høy avsetning.

Ifølge FT vurderte ESB å øke bankens kapitalkrav betydelig mer enn de 25 basispunktene som til slutt ble innført, men Deutsche Bank lyktes med å begrense økningen gjennom lobbyvirksomhet.

Banken sier til FT at de har en «pågående og konstruktiv dialog» med tilsynsmyndighetene, og at risikostyring og tapsavsetninger er en naturlig del av dette. ESB har avstått fra å kommentere saken.