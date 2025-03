Trumps innsettelse i Det hvite hus sammenfalt med inntoget av en ny verdensorden – den kom ikke med ham.

Det sier George Friedman, den ungarskfødte amerikanske statsviteren og forfatteren bak «Verden de neste 100 årene» i en nylig podkast.

Årsaken er at Russland har tapt krigen i Ukraina, og ikke lenger er en stormakt.

Dermed opphører duopolet mellom Russland og USA – eller «ankeret» som Friedman kaller det – og får store konsekvenser for maktbalansen i Europa og Midtøsten. Inkludert at USAs rolle som sikkerhetsgarantist for den frie demokratiske verden opphører.

– Trump prøver å stabilisere verden. USA forteller Europa at vi har visst i 15 år at Russland er svakt, og at nå må dere våkne opp og forsvare dere selv mot et veldig svakt Russland, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– Det grønne skiftet er at Europa tar på seg uniform.

Vil ha Russland i Syria

Trump luftet i starten av februar ideen om å ta kontroll over Gazastripen og tvangsflytte to millioner palestinere. Det resulterte i sterke reaksjoner fra Egypt og Saudi-Arabia, som nå jobber med å utvikle en alternativ gjenoppbyggingsplan for Gaza som vil tillate palestinere å forbli i området.

– Planen er at Saudi-Arabia, Qatar og Egypt skal bygge opp igjen Gaza. Samtidig vil USA og Israel ha Russland inn igjen i Syria for å stoppe Tyrkias fremvekst, sier Molnes.

En av Friedmans betraktninger i klassikeren «Verden de neste 100 årene» er at Tyrkia igjen blir en stormakt i regionen Det osmanske riket dominerte i mer eller mindre 600 år frem til 1922.

Tyrkia har de seneste årene vært ute i kulden fra det europeiske fellesskapet, men deltok på toppmøtet i London søndag om Ukrainas fremtid sammen med resten av Europas ledere og er ansett som en sentral brikke i krigen.

– Israel er ukomfortable med at Tyrkia blir så dominerende i Syria. Det er bare å følge pengene – i helgen bevilget USA nye 3 milliarder dollar til Israel samtidig som landets hær rykket lenger inn i Syria mot Damaskus, sier Molnes.

Det skjer samtidig med at USAs president ikke vil gi sikkerhetsgarantier til Ukraina.

– Russland er så svakt. De er en bensinstasjon styrt av mafia der man ikke får til noen ting. Det er en ny tid der Europa må begynne å bruke mye mer penger på forsvar.