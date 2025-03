Det har kommet mange og sterke reaksjoner etter at Donald Trump og visepresident JD Vance raste mot Ukrainas president Volovymyr Zelenskyj i Det hvite hus fredag.

– Du må være mer takknemlig, sa blant annet Trump til Zelenskyj, før han fulgte opp med en kraftig oppfordring til den ukrainske presidenten om å endre holdningen sin.

– Du gambler med tredje verdenskrig, sa han.

Opprinnelig var målet å signere den mye omtalte mineralavtalen mellom landene. Det skjedde ikke.

Men til tross for at mange internasjonale ledere har kritisert møtet, har det fra det republikanske partiet vært bemerkelsesverdig stille. USA-ekspert Hilmar Mjelde forklarer til Dagbladet at dette er forventet, da mange republikanere frykter for sine politiske karrierer hvis de går imot Trump.

– Responsen fra det republikanske partiet er helt som forventet. De forsvarer ham og verken motsier eller kritiserer ham, fordi de simpelthen ikke tør, sier USA-eksperten til avisen.

Han påpeker at dersom de går ut mot Trump, er deres politiske karriere over. Professoren påpeker også at Trump har et slags dobbelt maktgrep om det republikanske partiet på grunn av et bestemt trekk.

– Ikke bare får partifellene Trump på nakken om de trosser ham, men de risikerer nå også å få Elon Musk på nakken, sier Mjelde.

Han sier til Dagbladet at at de få republikanerne som tør å gå ut mot Trump gjør det fordi de kommer fra politisk relativt moderate delstater eller ikke tar gjenvalg.

– Dette har vært historien om Det republikanske partiet i ni år nå. De sier én ting om Trump bak lukkede dører, og noe helt annet offentlig, påpeker Mjelde.