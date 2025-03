Trump har helt feil kurs

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 4. mars 2025.

Natt til søndag, altså et par dager etter det katastrofale møtet mellom president Donald Trump og president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus, la Trump ut følgende melding på nettstedet Truth Social: «Vi burde bruke mindre tid på å bekymre oss over Putin og mer tid på å bekymre oss over innvandrervoldtekstgjenger, narkobaroner, mordere og folk fra psykiatriske institusjoner som kommer inn i landet vårt - så vi ikke ender opp som Europa.»

Det er ikke nye toner fra Trump, men budskapet gir grunn til stor uro fordi det kommer etter ordslaget i Det hvite hus, og det er skrevet samtidig med at europeiske statsledere var samlet i London for å finne en måte å redde Ukraina på.

Fra London-møtet, hvor statsminister Jonas Gahr Støre deltok, har vi fått vite at det vil bli foreslått en våpenhvile på en måned, og at alle landene må ruste opp i et høyt tempo.

Når Trump sier at vi bør bekymre oss mindre over Putin, så tar han selvfølgelig feil.

Verden og Europa har grunn til alvorlig bekymring. Mens Trump og Zelenskyj var samlet i Washington haglet det med droner og raketter fra Russland i Ukraina. Putin utnytter alle hull og muligheter for å vinne en krig han har startet. Han har ikke endret mål. Russland vil ta hele Ukraina og de har allerede 20 prosent.

På denne bakgrunn er det fortvilende at Donald Trump på en eller annen måte stimulerer Putin til å fortsette invasjonen.

Og det er en internasjonal tragedie at president Trump og hans visepresident Vance ikke kunne oppføre seg i samtalen med Zelenskyj. Det er korrekt at Zelenskyj i en kranglete tone forsøkte å fortelle Trump at avtaler eller løfter fra Trump ikke var mye å bygge på, for Putin bryter avtaler hele tiden, men gitt at Trump for et par uker siden sa at Zelenskyi er en diktator og at det var Ukraina som hadde startet krigen med å angripe Russland, var det absolutt nødvendig å få frem at Putin ikke er mannen å snakke fred med.

Og man kunne ha trodd at Trump ville bli litt mer lyttende og ydmyk når han satt overfor den mannen han kalte en diktator.

Trump virker nesten som mindre begavet. En internasjonal pøbel som håper at USA ikke må bli som Europa.

Vi bør ikke bli overrasket om neste skritt for Trump vil bli å stille spørsmål om deltagelsen i Nato. Det vil i så fall være en katastrofe. Da kan vi se langt etter paragraf 5 som i dag er den beste beskyttelsen vi har.

I en så vanskelig utenrikspolitisk situasjon sier Donald Trump at vi bør bekymre oss mindre for Putin.

Vi bekymrer oss både for Trump og Putin. To kyniske politikere som kan lede resten av Europa inn i krig. Norge bør trappe opp styrkene vi har i Finnmark. Det er slutt på øvelsene.