Tollen på 15 prosent gjelder import av kylling, hvete, mais og bomull fra USA.

Landet legger også på 10 prosent toll på soyabønner, svinekjøtt og andre varer fra USA.

Tollsatsene er et svar på at USA fra tirsdag av innfører sin varslede toll på varer fra Kina, Mexico og Canada.

President Donald Trump har begrunnet tollen mot Kina med bekymring for at Kinas overkapasitet i industrien kan føre til at verdensmarkedet oversvømmes av underprisede kinesiske produkter som presser ut konkurrentene.

Trump har også begrunnet straffetollen med at Kina er opphavsland for bestanddeler som brukes i produksjon av fentanyl, et narkotisk stoff som krever titusenvis av liv i USA.

Kinesiske myndigheter avviser dette og anklager Trump for å skyve skylden for den dødelige fentanylkrisen over på andre.