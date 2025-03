Flere partier vil bruke enda mer på Forsvaret – sier ja til over 3 prosent av BNP

Nato-målet om at forsvarsbudsjettene skal ligge på minst 2 prosent av de ulike landenes samlede verdiskapning er tilsynelatende lagt helt bort. Nå snakker «alle» snakker om at også 3 prosent til forsvarsformål er for lite.

Norge: 3 prosent i 2036

Norge kommer til å nå 3 prosent i 2036, viser langtidsplanen for Forsvaret.

– Ja, vi kommer til å nå 3 prosent vi også. Tidspunktet for når vi når det, er med dagens planer litt usikkert, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i forrige uke. Han advarte samtidig mot å bli for manisk opptatt av selve prosentmålet.

– Det som er vesentlig, er hva man får av økt ressursbruk, sa han.

Han er åpen for se på om det er behov for justeringer i langtidsplanen, slik blant annet Høyre har tatt til orde for.

– Jeg utelukker ikke noen ting. Vi må gjøre det som er nødvendig for å få et tidsriktig norsk forsvar, som kan ta vare på norsk sikkerhet i godt samspill med Nato-allierte, sa Støre til NTB på spørsmål om det er aktuelt å øke bevilgningene til Forsvaret.

Høyre: Lær av Ukraina

– Vi må ha flere folk inn, vi må øve mer, kutte trege reguleringsprosesser og satse tyngre på blant annet droner. Vi må lære av den krigføringen vi ser i Ukraina, sier forsvarspolitisk talsperson Ine Eriksen Søreide i Høyre til NTB.

Norge må fremskynde «de delene av langtidsplanen som kan fremskyndes», for å øke forsvarsevnen raskere, samt raskt få på plass betydelig økt produksjon av våpen og ammunisjon, mener Høyre.

– Dette vil innebære at vi må bruke mer penger på å styrke Forsvaret. Det avgjørende er ikke prosentsatsen i seg selv, men at vi øker forsvarsevnen og kampkraften, sier hun.

Senterpartiet åpner for at forsvarsplanen settes ut i livet raskere for å oppnå «et større norsk forsvar som blir stadig bedre trent med moderne kapasiteter».

– I situasjonen vi nå er inne i, bør man fremskynde forsvarsbevilgningene ytterligere slik at styrkingen av Forsvaret skjer enda raskere, sier Vedum.

Stoler på USA

Rødt og SV tar til orde for en betydelig dreining bort fra USA som garantist for norsk sikkerhet, og mot tettere samarbeid med de landene som regionalt står oss nærest. Blant de andre partiene er det derimot ingen som mener at USA er i ferd med å vende Europa og Nato-samarbeidet ryggen.

– De signalene som har kommet fra USA, er klare på at sikkerhetsgarantien i Nato ligger fast, sier Søreide, som likevel peker på at USA vil vende seg mer mot Asia og de amerikanske kravene til Europa.

– Spørsmålet er hvor lenge vi kan stole på Trumps forpliktelser overfor Norge og Nato. Militært trenger vi derfor en kraftig styrking av den europeiske pilaren i Nato og politisk må vi knytte oss tettere til våre nordiske og europeiske naboer, sier Venstre-leder Guro Melby.

Det transatlantiske perspektivet må ha mer enn et fireårsperspektiv, poengterer Sylvi Listhaug:

– Selv om det har oppstått uforutsigbarhet og usikkerhet knyttet til uttalelser fra den nye amerikanske administrasjonen, har ikke USA sagt noe som tilsier at sikkerhetsgarantien bortfaller, poengterer hun.