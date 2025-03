USAs president Donald Trump innførte – som varslet – 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico effektivt fra midnatt lokal tid – klokken 06.00 norsk tid.

Canadas statsminister Justin Trudeau har tidligere uttalt sagt at hans embetsverk jobbet døgnet rundt for å unngå straffetollen, men at landet ville svare umiddelbart om tollen ble innført.

– Går etter absolutt alt

Ett av svarene kommer fra førsteminister Doug Ford i Ontario. I et intervju på NBCs program «Meet the Press Now» gikk han mandag kveld lokal tid hardt ut og truet med å kutte provinsens eksport av elektrisitet til USA. Dette vil ramme rundt 1,5 millioner abonnenter i delstatene New York, Michigan og Minnesota.

– Jeg går etter absolutt alt. Dersom han vil ødelegge økonomien vår og familiene våre, vil jeg kutte strømmen som går til USA. Jeg sier deg, vi kommer til å gjøre det, sa han, med klar adresse til Trump.

Provinsen vil også stanse eksporten av andre varer, eksempelvis nikkel hvor Canada ifølge Ford står for rundt 50 prosent av USAs forsyning. Førsteministeren advarer om at amerikanske fabrikker kan bli nødt til å stenge ned produksjon som en konsekvens.

– Dette er uheldig. Vi vil helst sende mer strøm, kritiske mineraler, energi til USA – og gjødsel til amerikanske bønder. Vi vil sende mer uran til USAs kjernekraftverk. Dette vil bli et massivt problem, fortsatte Ford overfor NBC.

Trump har helt feil kurs

– Et uprovosert angrep

Videre vil Michigans bilfabrikker, som ikke vil ha råd til canadiske deler, ifølge Ontarios førsteminister måtte stoppe produksjonen innen en uke.

– Vi ønsker ikke å gjøre dette. Vi elsker det amerikanske folk. Vi elsker USA. Men når én person angriper vårt land uprovosert, da vil vi svare. Og vi vil svare på en måte USA aldri har sett før, dundret det videre fra Ford – og viste til at flere av Trumps partifeller hevder at Canada-tollen er den største feilen presidenten har gjort.

Førsteministeren møtte pressen tidligere mandag – for første gang etter at han ble gjenvalgt torsdag i forrige uke, og advarte da Trump om at han ville få kamp hvis han gikk videre med tollsatsene.

– Jeg vil kjempe med nebb og klør. Jeg kommer ikke til å legge meg ned og bli utslettet. Jeg vil kjempe til siste slutt. Ikke at det vil bli noen dødsfall, men, du vet, økonomien... Han har ingen anelse. Han har absolutt ingen anelse, sa Ford ifølge The Globe and Mail – igjen med klar adresse til Trump.

– Strømbrudd siste utvei

Under en tale på den internasjonale gruvekonferansen arrangert av Prospectors & Developers Association of Canada i Toronto, trakk han ifølge den Toronto-baserte avisen også frem trusselen om å kutte eksporten av strøm til New York, Michigan og Minnesota. Alternativt foreslår Ford at Ontario – og andre provinser – legger avgift på energien som går til USA.

I et intervju The Globe and Mail viser til opplyser Ontarios energiminister Stephen Lecce at hans embetsverk jobber med planer om å innføre økende avgifter pr. MWh på strømeksport, med fullstendig kutt i forsyningen som en siste utvei. Tiltaket vil ifølge intervjuet bli gjennomført etter «en stund» med amerikanske tollsatser.