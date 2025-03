EU kan øke forsvarsutgiftene med 800 mrd. euro

Den europeiske union planlegger å tilby 150 milliarder euro i lån for å styrke forsvarsinvesteringene etter år med underfinansiering, samtidig som USAs president Donald Trump trekker tilbake amerikansk sikkerhetsstøtte til Europa.

– Vi er i en tid med opprustning, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse i Brussel tirsdag.

– Dette er Europas øyeblikk, la hun til og fortsatte:

–Europa er klar til å øke forsvarsutgiftene massivt.

– EU vil bruke alle finansielle muligheter til å øke investeringene i forsvar. Vi kan mobilisere nær 800 milliarder euro i forsvarsutgifter for å sikre et motstandsdyktig Europa. Vi vil selvsagt jobbe tett med alliansepartnere i Nato, slo hun fast.

Nesten 800 milliarder euro

EU vurderer også å aktivere en budsjettregel som vil tillate medlemslandene å bruke ytterligere 650 milliarder euro på forsvar over fire år uten å utløse økonomiske sanksjoner. Hvis landene utnytter alle disse mulighetene, kan tiltakene samlet mobilisere nesten 800 milliarder euro.

Planen består av fem punkter:

Stimulere til økt nasjonal pengebruk på forsvar gjennom å lempe på EUs budsjettregler

Gjøre 150 milliarder euro i lån tilgjengelig

Bruke mer av EUs budsjetter på forsvar

Frigjøre privat kapital

Gi Den europeiske investeringsbanken (EIB) mulighet til å låne penger til forsvar

Ifølge von der Leyen er dette et «once-in-a-generation moment», der Europa må styrke sin forsvarsevne, særlig etter at Trump beordret en pause i all militær bistand til Ukraina. EU har tidligere anslått at forsvarsinvesteringene må økes med rundt 500 milliarder euro det neste tiåret.

Forslaget vil bli diskutert på et ekstraordinært EU-toppmøte torsdag. Der vil medlemslandene vurdere ulike finansieringsløsninger, inkludert mobilisering av privat kapital, omdisponering av eksisterende EU-midler og utvidelse av Den europeiske investeringsbankens utlånspraksis til å dekke visse militære prosjekter.