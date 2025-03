Storbritannia: Står last og brast med Ukraina etter Trump-kutt

Kilder i Det hvite hus har opplyst til flere medier at USAs militærstøtte til Ukraina settes midlertidig på vent. Det skjer etter fredagens katastrofale møte mellom USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Storbritannias statsminister Keir Starmer har vært en av lederne for innsatsen for å hjelpe Ukraina etter USAs kuvending, og han var i helgen vertskap for et toppmøte.

– Vi er stadig fullstendig forpliktet til å sikre en varig fred i Ukraina, og vi samarbeider med nøkkelallierte om denne innsatsen. Det er det riktige å gjøre, og det i vår interesse å gjøre det, sier en talsperson for den britiske regjeringen til nyhetsbyrået DPA.

Starmer er skarpt fokusert på å skape fred, sier visestatsminister Angela Rayner.

– Han lar seg ikke avspores av kunngjøringer, sier Rayner til BBC.

Hun sier videre at Starmer vil fortsette dialogen med USA, europeiske partnere og Ukraina, og at det stadig finnes måter for USA og Storbritannia å finne sammen om Ukraina, fordi begge landene ønsker fred.