Demokrater planlegger hevn for Zelenskyj

Demokratiske senatorer forbereder seg på å konfrontere tre av president Donald Trumps nominerte til Utenriksdepartementet under høringer i Senatet tirsdag. Spørsmål om Nato og USAs støtte til Ukraina vil stå sentralt, skriver Axios.

Ifølge avisen anser demokratene dette som sin første mulighet til å slå tilbake etter det de mener var Trumps ydmykende behandling av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det ovale kontor fredag. Trumps uttalelser om Russlands president Vladimir Putin har også vakt oppsikt.

Blant dem som møter i høringene er Matthew Whitaker, Trumps kandidat til ambassadørposten i Nato, samt Michael Rigas og Christopher Landau, som er nominert til stillinger som viseutenriksministere. Whitaker ventes å forsvare Trumps linje og kreve at europeiske allierte tar større ansvar.

«Lederskap er ikke veldedighet. Det amerikanske folk har båret byrden av global sikkerhet for lenge,» vil Whitaker si i sine åpningskommentarer, ifølge Axios.

«I flere tiår har amerikanske skattebetalere finansiert hoveddelen av Natos forsvar, mens for mange av våre allierte ikke har oppfylt sine mest grunnleggende forpliktelser,» skal Whitaker også si.

Store problemer

Demokratiske senatorer stiller flere spørsmål ved Trumps Nato-politikk.

«Det er et åpent spørsmål som fortjener et klart svar, tror denne administrasjonen og dens Nato-ambassadør faktisk på verdien av alliansen,» uttalte senator Chris Coons.

Senator Jeanne Shaheen sier at Whitaker i et privat møte forsikret henne om at han støtter Nato, men andre er mer skeptiske.

«Forholdet til Nato, forholdet til Ukraina, presidenten som omgås med diktatoren Putin ... alt dette er store problemer,» sa senator Jeff Merkley.

Høringene blir dermed en viktig test for Trumps utenrikspolitiske kandidater og en arena for demokratene til å utfordre administrasjonens holdning til Ukraina og Nato, påpeker Axios.