Trumps tollsatser: Hva er gjort og hva kommer?

Tirsdag 4. mars – toll mot Canada og Mexico

* USA innfører 25 prosent toll på canadiske og mexicanske importvarer. Fristen for å inngå en avtale som kunne avverget dem, utløp uten at landene kom til enighet.

* Tollen på canadiske og mexicanske varer rammer import for over 918 milliarder dollar og omfatter blant annet trelast, jordbruksprodukter, klær, alkohol og bildeler.

* Energi som importeres fra Canada, som olje, naturgass og strøm, ilegges 10 prosent toll.

* Canada innfører samme dag gjengjeldelsestoll på 25 prosent mot USA, på varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar. I løpet av tre uker skal de trappes opp til å gjelder varer for i alt 155 milliarder dollar. Mexico har foreløpig kun sagt at de har «beredskapsplaner».

Toll mot Kina

* USA øker tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, til 20 prosent – fra 10 prosent som ble innført 4. februar.

* Kina svarer med å innføre en ekstratoll på mellom 10 og 15 prosent på amerikanske jordbruksprodukter, som kylling, hvete, mais, bomull og svinekjøtt. I tillegg innfører Kina straffetiltak mot en rekke amerikanske selskaper som har solgt våpen til Taiwan. Tiltakene trer i kraft neste uke.

12. mars – stål og aluminium

USA skal innføre 25 prosents toll på amerikansk import av stål og aluminium. Tiltaket ble varslet i februar. Tiltaket rammer ikke minst EU, som har varslet mottiltak.

1. april – veien videre?

En rekke offentlige utredninger som Trump bestilte på sin første dag som president, skal være ferdigstilt. Rapportene skal legge grunnlaget for det Trump har kalt «America First Trade Policy». De skal blant annet svare på om global tilleggstoll er et passende virkemiddel for å minske USAs handelsunderskudd.

2. april – gjengjeldelsestoll

Trump har også signert planer for å øke tollsatsene ytterligere mot land som har økt tollen på amerikanske varer. Den kan ramme både allierte og motstandere. Han har sagt at 2. april er dagen da slike toller kan være innført.

2. april – biler og databrikker?

Trump har sagt at toll på biler, databrikker, legemidler og trelast er på vei, med en sats på rundt 25 prosent. Kunngjøringen av disse kan komme 2. april, ifølge Trump. Han har også varslet at tollen på EU-produkter kommer til å bli på 25 prosent og begrunnet det med at «EU har utnyttet oss».

Kilder: AP og AFP