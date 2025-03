Polens statsminister om USAs stans i støtte til Ukraina: – Ingen grunn til å tro at det bare er ord

– Vi har ingen grunn til å tro at dette bare er ord, sa Tusk til pressefolk tirsdag.

Han sa at det kommer rapporter fra polske grenseområder og logistikk-huber som bekrefter opplysningene fra USA. Amerikansk militær støtte pleier å bli fraktet gjennom Polen til Ukraina.

– Situasjonen er alvorlig, la han til.

En rekke amerikanske medier har sitert kilder i USAs regjering som sier den militære hjelpen til Ukraina er satt på pause. Ifølge Polens utenriksdepartement er USAs beslutning tatt uten at allierte land er blitt konsultert eller informert.

I helgen deltok Tusk på Ukraina-toppmøtet i London. Her sa han at Europa og USA må tale med én stemme og sende et klart budskap til Vladimir Putin om at Vesten ikke vil «kapitulere i møte med hans utpressing og aggresjon».

