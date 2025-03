Mexico vil innføre gjengjeldelsestoll mot USA

Det er ingen «grunn eller rettferdiggjøring» bak USAs president Donald Trumps beslutning om å innføre straffetoll mot Mexico, sier Sheinbaum tirsdag.

Ifølge presidenten kommer hun til å kunngjøre hvilke amerikanske varer som blir rammet av toll, på søndag – på et offentlig arrangement i sentrum av Mexico by.

Trump har innført toll på 25 prosent på varer fra nabolandene Canada og Mexico. I tillegg har han skjerpet toll på kinesiske varer. Canada og Kina har allerede varslet mottiltak.

Tollen på varer fra Canada og Mexico ble først varslet av Trump i januar, men deretter utsatt.

En av Trumps begrunnelser for tollskjerpelsene er at Canada, Mexico og Kina angivelig ikke gjør nok for å bremse eksport av medikamentet fentanyl til USA. Det smertestillende stoffet brukes som rusmiddel og forårsaker mange overdosedødsfall i USA.

Men Trump har også sagt at tollsatsene ikke kommer til å bli senket igjen før USAs handelsunderskudd blir mindre.

(NTB)